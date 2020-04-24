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24.04.2020 - 18:31 |

Eslem İsminin Anlamı Nedir? Eslem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Dini içerikli anlama sahip olan Eslem ismi en çok beğeni gören adlar arasında yer almaktadır. Pek çok kişi bu isminin ne anlama geldiğini öğrenmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Eslem isminin anlamı nedir? Eslem ne demek, ne anlamına gelir? İşte bu isim hakkında bilinmesi gerekenler.

Eslem İsminin Anlamı Nedir? Eslem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Esem Arapça kökenli bir isim olarak Türkçeye yerleşmiş en beğenilen adlar arasındadır. Özellikle İslami açıdan önemli bir yere sahip isimlerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Eslem ismi teslim, teslim olma’ anlamlarına geliyor.

Eslem Ne Demek?

Esem günümüzde çok özel isimlerden biridir. Üstelik unisex yapısı ile hem erkek hem de kız çocukları için kullanılabilecek bir ayrıcalık sağlamaktadır. Böylece yeni doğmuş minik yavrunuz adına erkek ya da kız fark etmeden bu ismi verebilirsiniz.

- Teslim, teslim olma,

- Allah'a teslim olan,

Bu güzel ve derin anlamları ile beraber kız ya da erkek çocukları için kullanılabilecek isimler arasında yer almaktadır. Son dönemlerde ise oldukça popüler hale geldiğini söylemek mümkündür.

Eslem Kur’an’da Geçiyor mu?

Anne ve babalar çocukları için Eslem ismini vermeden önce, bu ad hakkında bilgi almaya çalışmaktadır. Özellikle internet üzerinden Eslem adının Kur'an'da geçip geçmediği öğrenilmeye çalışılıyor. Eslem ismi Kur'an'da geçen adlar arasında bulunmaktadır. Özellikle Kur'an'da birçok farklı ayette geçer. Bunlar arasında Bakara 131, Nisa 125, Saffat 103 ve Enam 14. ayetleri bulunmaktadır.

 

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