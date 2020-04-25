Esra İsminin Anlamı Nedir? Esra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Esra Arapça kökenli olan ve Türkçede en çok kullanılan isimler arasında gelmektedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Esra ismi ‘en çabuk’ ya da ‘pek çabuk’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir.

Kız çocukları için tek başına ya da farklı isimlerle bir araya getirilerek güzel bir bütünlük yakalanabilir.

Esra Ne Demek?

Esra ismi iki farklı anlamı üzerinden kullanılan bir isimdir.

- En çabuk, pek çabuk,

- Esir, tutsak,

Esra adını internet üzerinden araştıran birçok vatandaş, aldığı bilgi doğrultusunda bu ismi çocuğu için değerlendirmektedir. Sadece anlam üzerinden değil aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu da kulağa hoş gelen bir olanak tanımaktadır.

Esra Kur'an'da Geçiyor mu?

Türkiye'de kız çocukları için yerleşik olarak çok sık kullanılan isimlerden biri Esra olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde çok daha popüler hale gelen bu isim için, internetten Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışılmaktadır. Esra ismi Kur'an'da yer alır. Özellikle Enam 62. ve Yunus 21. ayetlerde geçmektedir. Aynı zamanda Enfal Suresi 67-70. ayetlerde yer alır.