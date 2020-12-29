Denizli Pamukkale ilÃ§esi MehmetÃ§ik Mahallesi'nde Ã¶zel kliniÄŸi bulunan medikal estetik uzmanÄ± Dr. Hakan TÃ¼rkoÄŸlu (45), rahatsÄ±zlanmasÄ± Ã¼zerine Covid-19 testi yaptÄ±rdÄ±. Test sonucu pozitif Ã§Ä±kan TÃ¼rkoÄŸlu, durumu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±nca, Ã¶zel hastanede yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

20 gÃ¼ndÃ¼r tedavi altÄ±nda olan 1 Ã§ocuk babasÄ± TÃ¼rkoÄŸlu, dÃ¼n akÅŸam hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lÃ¼mÃ¼ meslektaÅŸlarÄ± ile ailesini yasa boÄŸan TÃ¼rkoÄŸlu'nun annesiÂ Hanife TÃ¼rkoÄŸlu'nunÂ (70) da 2 hafta Ã¶nce koronavirÃ¼sten yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â Â

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