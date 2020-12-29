29.12.2020 - 16:21 | | DHA
Estetik uzmanÄ± doktor, koronavirüsten hayatÄ±nÄ± kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilÃ§esinde Ã¶zel kliniÄŸi bulunanÂ medikal estetik uzmanÄ± Dr. Hakan TÃ¼rkoÄŸlu, koronavirÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. Dr. TÃ¼rkoÄŸlu'nun annesi Hanife TÃ¼rkoÄŸlu'nun da 2 hafta Ã¶nce koronavirÃ¼s nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
Denizli Pamukkale ilÃ§esi MehmetÃ§ik Mahallesi'nde Ã¶zel kliniÄŸi bulunan medikal estetik uzmanÄ± Dr. Hakan TÃ¼rkoÄŸlu (45), rahatsÄ±zlanmasÄ± Ã¼zerine Covid-19 testi yaptÄ±rdÄ±. Test sonucu pozitif Ã§Ä±kan TÃ¼rkoÄŸlu, durumu aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±nca, Ã¶zel hastanede yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.
20 gÃ¼ndÃ¼r tedavi altÄ±nda olan 1 Ã§ocuk babasÄ± TÃ¼rkoÄŸlu, dÃ¼n akÅŸam hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã–lÃ¼mÃ¼ meslektaÅŸlarÄ± ile ailesini yasa boÄŸan TÃ¼rkoÄŸlu'nun annesiÂ Hanife TÃ¼rkoÄŸlu'nunÂ (70) da 2 hafta Ã¶nce koronavirÃ¼sten yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â Â
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Maltepe'de vahÅŸet! ÖÄŸretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; Ä°stanbul Maltepe'de bir kiÅŸi eski sevgilisi olduÄŸu iddia edilen kadÄ±nÄ±n önce boÄŸazÄ±nÄ± kesti. ArdÄ±ndan üzerine yanÄ±cÄ± madde döktükten sonra ateÅŸe verdi. Özel bir üniversitede öÄŸretim görevlisi olan Aylin Sözer feci ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybederken, ÅŸüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldÄ±rdÄ±. Kemal Delbe gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çevredekiler linç giriÅŸiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadÄ±na ait altÄ±n kolyeler çÄ±ktÄ±.