Çin Büyükelçiliği Twitter hesabından açıklama yaparak "Favipiravir isimli ilacın covid-19 iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı." diye tweet atarken corona virüsüne karşı önlem almak isteyen isteyen vatandaşlar Favipiravir nedir, ne işe yarar? Favipiravir içeren ilaçlar nelerdir? sorusunu sormaya başladı.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.