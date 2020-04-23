Feraset Nedir? Tdk'ya Göre Ferasetli Ve Ferasetsiz Ne Demektir?

Feraset kelimesi özellikle yazılı basında ve televizyonda sıkça duyulan bir isimdir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında veraset ‘isim’ ve ‘ruh bilimi’ şeklinde geçmektedir. Anlamları üzerinden farklı cümlelerde amacına bağlı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda ‘zeka’ olarak da bilinen bir sözcüktür.

Feraset Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Feraset birçok farklı sözlük anlamı taşımaktadır.

- Ruh bilimi,

- Sezgi, seziş,

- Zeka,

- Anlayışlılık,

- Keskin anlayış ve sezgi,

Felaket kelimesini bu sözlük anlamları üzerinden değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda TDK ya göre ferasetli ‘anlayışlı’ şeklinde geçmektedir. Zıttı olarak aksine ise ferasetsiz ‘anlayışsız’ anlamında kullanılmaktadır. Tüm bu anlamları üzerinden farklı cümlelerde feraset kelimesi kullanılabilir. Gündelik yaşamda çok sık karşılaşılmasa bile edebi metinlerde ve yazılı basında karşılaşmak mümkün. Yukarıda verilen her bir anlamı Türkçedeki cümlelerde rahatlıkla kullanılabilecek bir potansiyel sağlamaktadır.