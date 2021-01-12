12.01.2021 - 18:22 | | İHA
Fırtına konteyner evi uçurdu! Yaralılar var...
Manisa’da etkili olan fırtına bir konteyner evin uçmasına neden oldu. Fırtına sırasında 3’ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu konteyner taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçtu. 2 kadının yaralandığı olayda çocuklar yara almadan kurtuldu
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkiinde bir bahçe içinde bulunan konteyner ev etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) isimli kadınlar yaralanırken, olay sırasında 3 çocuk yara almadan kurtuldu. Yaralılar Güllü ve Sinem Bektaş Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken kafalarından darbe alan kadınların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.