MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fırtına konteyner evi uçurdu! Yaralılar var...
ABONE OL
12.01.2021 - 18:22 | | İHA

Fırtına konteyner evi uçurdu! Yaralılar var...

Manisa’da etkili olan fırtına bir konteyner evin uçmasına neden oldu. Fırtına sırasında 3’ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu konteyner taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçtu. 2 kadının yaralandığı olayda çocuklar yara almadan kurtuldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkiinde bir bahçe içinde bulunan konteyner ev etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) isimli kadınlar yaralanırken, olay sırasında 3 çocuk yara almadan kurtuldu. Yaralılar Güllü ve Sinem Bektaş Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken kafalarından darbe alan kadınların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fırtına konteyner evi uçurdu Yaralılar var...



Fırtına konteyner evi uçurdu Yaralılar var...


Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

12 gündür kayıptı! Elif'ten güzel haber

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

AVM'ler kapalı mı? Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, hafta sonu AVM'ler açık mı?

AVM'ler kapalı mı? Hafta içi AVM'ler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık, hafta sonu AVM'ler açık mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet