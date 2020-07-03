Pedagojik Formasyon kalktı mı? Formasyon nedir, MEB'den açıklama...

Pedagojik Formasyon kalktı mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinde yer alan bölümlerde okuyan birçok aday bölümlerini tamamladıktan sonra pedagojik formasyon alarak öğretmenlik mesleğini yerine getirebiliyordu. Örneğin Türk Dili Edabiyatı bölümünden mezun olan aday son sınıfta pedagojik formasyon alarak Öğretmenlik mesleğini icra edebiliyordu. MEB tarafından yapılan açıklamada Pedagojik formasyonun kaldırıldığı duyuruldu. İşte o açıklama...

MEB'DEN PEDAGOJİK FORMASYON AÇIKLAMASI

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Kara reki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultsunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.