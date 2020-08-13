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13.08.2020 - 16:48 | | AA

Gelibolu'da Kızılay'a 160 ünite kan bağışı yapıldı

Gelibolu'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında Türk Kızılayı'na 160 ünite kan toplandı.

Gelibolu'da Kızılay'a 160 ünite kan bağışı yapıldı

Türk Kızılayı Derneği Çanakkale Şubesi ile derneğin Gelibolu Şubesi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Balıkhane Meydanı'ndaki etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Derneği Kızılay Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının birçok insanın hayatını kurtaracağını söyledi.

Burada yaptıkları bağış çalışmasında 160 ünite kan toplandığını belirten Öztürk, "18-65 yaş arasındaki her sağlıklı insan kan vermeli. Bu vatandaşlarımızın hem kendi sağlığı, hem de bir can kurtarma açısından önemli. Vatandaşlarımızın Gelibolu'daki bağışa ilgi göstermesi bizleri sevindirdi." dedi.

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