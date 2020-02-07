Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 7 Şubat beş altın bileziğin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kim elendi sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın beş günü boyunca Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler beş gün boyunca mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Fatih Ürek tarafından her gün açıklanan yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele veren gelinler gün sonunda kayınvalideler tarafından verilen puanlar ile gün birincisi olarak seçiliyor ve gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın finalinde ise beş gün boyunca alınan puanlar toplandıktan sonra beş altın bileziğin sahibi olan gelin açıklanıyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi hangi isim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasına hangi gelin veda etti?

ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün çeyrek altını Burçin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen isim Gelin Ayça, kayınvalidesi Zübeyde elendi.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Haftanın en yüksek puanını toplayan Dilara 5 bileziğin sahibi oldu.