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04.01.2021 - 21:28 | | AA

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indi

Giresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indi

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.

Mahalledeki bir evin kapısına kadar gelen kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir vatandaş ise aracıyla mahalle yolunda karşılaştığı kurdu cep telefonuyla fotoğrafladı.

Giresunda aç kalan kurtlar mahalleye indi

Kurtların birçok yerde görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede inceleme yaptı.

Keşap Avcılar, Atıcılar ve Doğayı Sevenler Derneği Başkan Yardımcısı Emin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok yerde kurt görülmesi üzerine konuyu DKMP ekiplerine ilettiklerini söyledi.

Karadeniz'de insanların kurtlara çok fazla alışık olmadığını ifade eden Kaya, "En büyük sıkıntı da bu. Kurtları insanlar daha önceden görmüşler, çevredekiler köpek diye algılamışlar ama biz onun kurt olduğunu, herkesin dikkatli olmasını söyledik. Köpekleri ben bağda bırakmıyorum şu anda. Köyde herkesi uyardık, bahçeye giderken dikkatli olun dedik. Bizim vatandaşlardan isteğimiz dikkatli olmaları." dedi.

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