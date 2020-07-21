Giresun'un Neyi Meşhur? En Meşhur Giresun Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Giresun'da Ne Yenir)

Eşsiz yaylaları ve tarihi kalıntıları ile beraber doğal güzellikleri üzerinden Giresun Karadeniz'in en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Karadeniz'in neyi meşhur diye sorulduğunda, bu ayrıcalıkların yanı sıra yöresel lezzetleri ve insanlarının sıcaklığı öne çıkmaktadır.

Giresun'un Neyi Meşhur?

Karadeni'in küçük ve şirin şehri olan Giresun, pek çok medeniyete geçmişten günümüze kadar ev sahipliği yapmış önemli illerden biridir. Böylece doğanın getirdiği muhteşem güzelliklerin yanı sıra, tarihi eserleri ile her sene yoğun turist çekmektedir. Bu sebepten dolayı Giresun'a gittiğiniz zaman görmeniz

tavsiye edilen yerler ile beraber tatmanız gereken bazı muhteşem lezzetleri saymak mümkün.

- Kümbet Yaylası,

- Kulakkaya Yaylası,

- Giresun Kalesi,

- Özel pideleri, kavurmaları, hamsi buğulaması ile beraber daha pek çok farklı özel lezzet, Karadeniz'in muhteşem etkilerini en iyi şekilde yansıtan Giresun, mutlaka ziyaret edilmesi gereken önemli şehirler arasında yer alıyor. Tatmanız gereken lezzetleri yöresel mekanlarda deneyebilir; bunu

gerçekleştirirken harika bir tarihi ziyaret yapabilirsiniz. Tabii eşsiz yaylaları eşliğinde ortaya çıkan görsel sizi rahatlatmak için özel bir olanak tanıyor.

En Meşhur Giresun Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Giresun'da Ne Yenir)

En meşhur Giresun yemekleri ve yöresel lezzetleri sizleri başka dünyalara götürecek. Pek çok insan Giresun'da ne yenir diye merak etmekte ve bu şehre geldiği zaman, yöresel lezzetleri denemek istemektedir. Karadeniz'in en özel yemekleri, tatlıları ve birçok değişik lezzetleri ile beraber mutlaka denemeniz gereken yiyecekler bulunmaktadır.

- Çalıçileği çorbası,

- Lahana dilbesi,

- Tavada mısır ekmeği,

- Isırgan otu yemeği,

- Yağlaş,

- Taflan tuzlusu kavurması,

- Fındıklı badem tatlısı,

- Yumurtalı yağlı Pide,

- Kabak kabuğu kavurması,

- Soğan kızartması,

- Haşıl,

- Fasulye turşusu,

- Hamsi buğulama,

- Hamsi kızartması.

Görüldüğü üzere Giresun yöresel lezzetler bakımından oldukça zengin bir mutfağa sahip. Geçmişten günümüze uzanmış olan ve Anadolu'nun kültürünü en iyi şekilde yansıtan Giresun, orijinali lezzetleriyle etkileyici bir zenginlik sunuyor. Aynı zamanda ülkenin dört bir köşesine yayılmış çok ünlü yemekleri bu

kategoriler içerisinde yer almaktadır. Tabii Giresun’un özel lezzetlerini gerçekten takmak için, mutlaka bu şehre gelerek özel mekanlarda denemeniz önerilir.