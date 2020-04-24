Gökçe İsminin Anlamı Nedir? Gökçe Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türkiye’de çocuklara isim verilirken göz önüne alınan iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki verilecek ismin kelime manası, diğeri ise ismin Kuran-ı Kerim’de yer alıp almadığıdır.

Gökçe Ne Demek?

Gökçe, kelime anlamıyla; gökle ilgili olan, mavi veya mavimsi renkte, güzel ve gösterişli anlamları taşımaktadır. Ancak bu sözcük kız ya da erkek çocuğa verilip, bir isim niteliği kazandığında anlamında da ufak değişiklikler olmaktadır. Bu kapsamda eğer kız çocuğuna Gökçe ismi konulursa anlamı; melek, güzel ve mavi gözlü kimse olarak değişmektedir. Bu isim erkek çocuk için kullanıldığında ise; yiğit, gösterişli ve mavi gözlü kimse manaları taşımaktadır.

Gökçe ismi taşıyan kişilerin belirgin bazı karakter özellikleri dikkat çekmektedir. Bunların başında duygusallık yer almaktadır. Mantığını geri plana atan bu insanlar kimseden nefret etmemeyi de bir yaşam biçimi olarak benimserler.

Gökçe İsmi Kur’an’da geçiyor mu?

Gökçe, Türkiye’de sıkça kullanılan bir isimdir. Bu sebeple de ismin Kur’an’da geçip geçmediği sorgulanmaktadır. Gökçe, Kuran-ı Kerim’de geçmeyen bir sözcüktür. Bunun yanı sıra bu sözcüğün kökeni de Türkçeye dayanmaktadır.

Gökçe, genelde kız çocuklarına verilen bir isim olsa da zaman zaman erkek çocuklarında da karşımıza çıkabiliyor. İsmin hem erkek hem de kızlarda kullanılıyor olmasının en büyük sebebi ise anlamının oldukça güzel olması. Peki, Gökçe isminin anlamı nedir? Gökçe ismi Kur’an’da geçiyor mu? Sizler için Gökçe ismine dair tüm ayrıntıları derledik. Türkiye’de çocuklara isim verilirken göz önüne alınan iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki verilecek ismin kelime manası, diğeri ise ismin Kuran-ı Kerim’de yer alıp almadığıdır.