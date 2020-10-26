Gölette cesedi bulunmuştu! Oda arkadaşı öldürmüş

Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'ndeki bir muz serasında çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi, bir süre önce ortadan kayboldu. Sera sahibi, geçen cuma günü jandarmaya, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında gölet ve çevresinde arama gerçekleştirildi. Ancak bir sonuç elde edilemedi. Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi'nden (SAK) yardım istendi. SAK Timi, yapay gölette yaptığı araştırmada Moradi'nin cansız bedenini bulu. Moradi'nin tüfekle vurulduğu, başında da ezilmeler bulunduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside ise Abdulhamit Moradi'nin tüfekle yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği saptandı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, önceki gün, Abdulhamit Moradi'nin aynı odada kaldığı Shamsadın Nıkmohammad'ın da aralarında bulunduğu 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Shamsadın Nıkmohammad ifadesinde, Abdulhamit Moradi'yi kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve sera ile kaldıkları yerde tüm işleri kendisine yaptırdığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Bu sabah yapılan yer göstermede Shamsadin Nikmohammad, olayı tüm ayrıntısıyla anlattı. Moradi'nın başındaki yara ve eziklerin ise cesedinin kaldıkları yerin balkonundan atılması sonucunda oluştuğu belirlendi. 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.