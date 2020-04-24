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24.04.2020 - 16:56 |

Gözardı Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Göz Ardı Mı Yoksa Gözardı Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türkçede yer alan kelimelerin yanlış kullanımına sıklıkla rastlanıyor. Yazım yanlışları bazı kelimelerde çok fazla yapılıyor. Yazım hatasının yapıldığı kelimelerden biride göz ardı kelime grubudur. Göz ardı ayrı mı yoksa bitişik mi yazılmalıdır? Göz ardı Türk Dil Kurumuna göre doğru şekilde nasıl yazılır? İlgili soruların cevaplarını derledik.

Gözardı Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Göz Ardı Mı Yoksa Gözardı Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

İki farklı kelimenin yan yana gelmesi bazı yazım hatalarına neden olabiliyor. Bu kelime birleşimlerinde yazım hataları genel olarak bitişik ya da ayrı yazım şekilleri sebebi ile oluyor. Bir fiil olan göz ardı ayrı yazılması gereken kelime gruplarından biridir.

 Göz Ardı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

 TDK’ya göre göz ardı ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazılması bir yazım yanlışıdır.

 Göz Ardı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

 Yaptığınız iyilikleri göz ardı etmeyeceğim. (DOĞRU)

 Yaptığınız iyilikleri gözardı etmeyeceğim. (YANLIŞ)

 Beni sürekli göz ardı ediyorsun. (DOĞRU)

 Beni sürekli gözardı ediyorsun. (YANLIŞ)

 Gerçekleri sürekli göz ardı edemezsin. (DOĞRU)

 Gerçekleri sürekli gözardı edemezsin (YANLIŞ)

 Göz Ardı Ne Demek?

 Bir fiil olan göz ardı herhangi bir şeyi ya da birini görmezden gelmek anlamına gelir.

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