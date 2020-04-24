Gözardı Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Göz Ardı Mı Yoksa Gözardı Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

İki farklı kelimenin yan yana gelmesi bazı yazım hatalarına neden olabiliyor. Bu kelime birleşimlerinde yazım hataları genel olarak bitişik ya da ayrı yazım şekilleri sebebi ile oluyor. Bir fiil olan göz ardı ayrı yazılması gereken kelime gruplarından biridir.

Göz Ardı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK’ya göre göz ardı ayrı yazılmalıdır. Bitişik yazılması bir yazım yanlışıdır.

Göz Ardı Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Yaptığınız iyilikleri göz ardı etmeyeceğim. (DOĞRU)

Yaptığınız iyilikleri gözardı etmeyeceğim. (YANLIŞ)

Beni sürekli göz ardı ediyorsun. (DOĞRU)

Beni sürekli gözardı ediyorsun. (YANLIŞ)

Gerçekleri sürekli göz ardı edemezsin. (DOĞRU)

Gerçekleri sürekli gözardı edemezsin (YANLIŞ)

Göz Ardı Ne Demek?

Bir fiil olan göz ardı herhangi bir şeyi ya da birini görmezden gelmek anlamına gelir.