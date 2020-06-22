MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gümüşhane'de vahşet! Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti
ABONE OL
22.06.2020 - 16:09 | | DHA

Gümüşhane'de vahşet! Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti

Gümüşhane'nn Kelkit ilçesinde, K.Y. (51), otomobilde içki içtiği arkadaşı Lokman Sevindik'i (32) tartışmada başından tabancayla vurdu. K.Y., ağır yaralanan Sevindik'i otomobilden çıkararak, dere kenarına bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Sevindik'in cansız bedenini bulurken, K.Y. ile otomobildeki Y.Ö. gözaltına alındı.

Gümüşhane'de vahşet! Arkadaşını başından vurup ölüme terk etti

Olay, dün gece saatlerinde ilçe stadyumu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 24 EU 145 plakalı otomobil içerisinde içki içen Lokman Sevindik, Y.Ö ve K.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y., ön koltuktaki Lokman Sevindik'in başına tabancayla bir el ateş etti. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Sevindik, araçtakiler tarafından Gerdekhisar köyü yolu üzerinde Dereyüzü mevkisindeki dere kenarına bırakıldı. Olayın ardından araçtaki Y.Ö. yaşananları ihbarla polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, beraberinde sağlık ekipleriyle geldiği bölgede Lokman Sevindik'in cansız bedenini buldu. Olayla ilgili K.Y. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin, sorgularının sürdüğü öğrenildi.

 

Denizin simsiyah rengine aldırış etmeden yüzdülerKocaeli'de dereden gelen kömür tozu denizin rengini de siyaha çevirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Son dakika... Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

Son dakika... Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu!

Sıradaki Haber