Güneş Sistemi Nedir? Güneş Sisteminde Bulunan Gezegenler Ve Yıldızların İsimleri Nelerdir?

Güneş sistemi, uzay, Galaksi gibi kavramlar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Üzerinde yaşadığımız Dünya da Güneş Sisteminde yer almaktadır. İçinde bulunduğu uzayın parçalarından bir tanesi olan Güneş sisteminde birçok gezegen ve yıldız bulunmaktadır. Bu gezegen, uydu ve yıldızların içinde bizim de üzerinde yaşadığımız dünya yer almaktadır.

Güneş Sistemi Nedir?

Güneş sistemi güneşin çekim kuvvetinin etkisi ile güneşin çevresinde gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların birikmesiyle oluşan bir topluluktur. Güneş sisteminde birçok gezegen, bu gezegenlere bağlı uydu ve yıldız bulunmaktadır. Güneş’in de bir yıldız olduğu bilindiği için bu büyük yıldızın ve çevresinde hangi gezegenler ve uyduların olduğu merak edilmektedir. Güneş sisteminde bulunan gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn Uranüs, Neptün ve Plüton’dur.

Uzayda sayısı bile bilinmeyen yıldız olduğu düşünülmektedir. Bu yıldızların hepsi galaksilerde yer alır, Güneş sistemi de Samanyolu galaksisinde yer alan bir sistemdir. Samanyolu Galaksisi gibi birçok gezegen yine uzayda yer almaktadır.

Güneş Sisteminde Bulunan Gezegenler Yıldızların İsimleri Nelerdir?

Güneş sistemi uzay boşluğunda bulunan Samanyolu Galaksisinde yer alan sistemlerden bir tanesidir. Güneş sisteminde güneşin çekme etkisine bağlı olarak birçok gezegen ve bu gezegenlerin uyduları aynı zamanda birçok yıldız bulunmaktadır. Ayrıca güneş sisteminde yüzlerce büyüklü küçüklü gök cismi ve yıldız bulunmaktadır.

Güneş sistemindeki gezegenler 9 tanedir. Bu gezegenlerin sırası Güneş’e yakından uzağa doğru Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleridir. Güneş sisteminde bulunana 9 gezegenin bazısının uydusu yokken bazısının da onlarca uydusu mevcuttur.

Güneş sistemindeki gezegenler ve uyduları:

- Merkür Güneş sisteminde Güneş'e en yakın olan gezegendir. Merkür Gezegeninin bir uydusu yoktur. Merkür güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

- Venüs uydusu olmayan diğer bir gezegendir. Dünya’nın komşusudur.

- Dünya Güneş'e en yakın olan 3. Gezegendir ve üzerinde yaşam olan tek gezegen dünyadır. Dünya’nın uydusu Ay’dır.

- Mars 2 uyduya sahip gezegendir. Mars’ın uyduları Deimos ve Postur uydularıdır.

- Jüpiter güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Jüpiter’in 79 tane uydusu bulunmaktadır.

- Satürn güneş sisteminin en büyük 2. Gezegenidir. Satürn’ün 82 tane uydusu bulunmaktadır.

- Uranüs güneş sisteminin en büyük üçüncü gezegenidir. 27 tane uydusu bulunmaktadır.

- Neptün Güneş sisteminin 4. Büyük gezegendir ve Güneş'e en uzak gezegendir. Neptün’ün 14 uydusu bulunmaktadır.