Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya peş peşe tepkiler

Limasol şehrindeki camiye çirkin saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınladı. Çelik mesajında, "Güney Kıbrıs’da, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır" dedi.

Saldırıya ilişkin KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan açıklama geldi. "Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet molotofkokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz" diyen KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti;"Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var. Camiinin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir. Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.”

ÇAĞDIŞI BİR DURUM

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı açıklamada, ”Limasol’da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.