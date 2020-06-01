MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya peş peşe tepkiler
ABONE OL
01.06.2020 - 17:01 | | milliyet.com.tr, DHA

Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya peş peşe tepkiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atılmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Güney Kıbrıs’da, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.Yazılı açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, "Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz" ifadelerine yer verdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da saldırıyı kınadı.

Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya peş peşe tepkiler

Limasol şehrindeki camiye çirkin saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınladı. Çelik mesajında, "Güney Kıbrıs’da, Limasol’da Köprülü Camii’nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır" dedi.

Güney Kıbrıstaki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya peş peşe tepkiler

Saldırıya ilişkin KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan açıklama geldi. "Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet molotofkokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz" diyen KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti;"Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var. Camiinin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir. Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.”

ÇAĞDIŞI BİR DURUM

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı açıklamada, ”Limasol’da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

Çalınan ziynet eşyaları poşetler içerisinden çıktıBursa Kestel’de ormanlık alanda yapılan aramalarda, poşetler içerisinde ağaç altına atılmış 250 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Altınların, kendilerini Denizli’de savcı olarak tanıtarak yaşlı kişilerin evlerini soyan çete tarafından atıldığı belirlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kafede corona virüse karşı perdeli önlem!

Kafede corona virüse karşı perdeli önlem!

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Belçika Prensi Joachim özür diledi

Rusya'daki Türk hasta yurda getirildi

Rusya'daki Türk hasta yurda getirildi

Sıradaki Haber