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03.02.2020 - 11:42 | | DHA

Gürcistan uyruklu kadının cenazesi, ülkesine götürüldü!

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan 2 arkadaşı ile birlikte iş çıkışı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu Irma Kravishvili'nin (53) cenazesi yakınları tarafından alınarak, ülkesine götürüldü.

Gürcistan uyruklu kadının cenazesi, ülkesine götürüldü!

Sarıoğlan'da geçen perşembe günü gece kulübünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28) ve Gürcistan uyruklu Irma Kravishvili'nin., iş çıkışı evlerine gitmek için 06 DTN 66 plakalı otomobile bindikleri sırada, Gazi Köse (28) ve Atakan Bozduman'ın (19) silahlı saldırısına uğradı. Araçta bulunan 3 kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Irma Kravishvili hayatını kaybederken, Aslı A. ve Yıldız Ö. ise tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüpheliler Gazi Köse ve Atakan Bozduman, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kravishvili ile gönül ilişkisi yaşadığı, kadının ayrılmak istemesi üzerine arkadaşı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Gazi Köse'nin, ifadesinde, amaçlarının korkutmak olduğunu, öldürme niyetiyle hareket etmediklerini söylediği öğrenildi. Gazi Köse ile Atakan Bozduman çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gürcistan uyruklu Irma Kravishvili'nin cenazesi ise, yakınları tarafından Sarıoğlan Devlet Hastanesi morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere ülkesine götürüldü.

 

 

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