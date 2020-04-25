Hafsa İsminin Anlamı Nedir? Hafsa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hafsa ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Fars diline de yerleşmiş olan bir kelimedir. Dilimize Arap ve Fars toplumlarından gelerek yerleşmiştir. Hafsa ismi ayrıca çok derin anlamlar içermektedir.

Hafsa Ne Demek?

Hafsa, genellikle kız çocukları için kullanılan bir isim olmakla birlikte çok derin manalar taşımaktadır.

Öncelikle Hafsa dini literatürde Ömer Bin Hattab'ın kızı olarak bilinmektedir. Ayrıca aslan yavrusu, sırtlan yavrusu gibi anlamlar taşımaktadır. Hafsa, Arapçada hıfz kökünden türemiştir. Bu kök mana olarak koruyan, gözeten anlamlarını taşımaktadır.

Araplar muhafız sözcüğü yerinen hafsa demektedir. Ayrıca Farsçada aslan yavrusu manası taşımaktadır.

Hafsa kelimesi gücü, dirayetli olmayı, kararlı olmayı temsil eden bir kelimedir. Bu özellikler koruyan ve gözeten kişinin özellikleri arasındadır.

Hafsa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Dini literatürde yeri olan bu sebeple isim olarak tercih edilen hafsa Kuran'da geçiyor mu diye merak edilmektedir. İsimlerin Kuran'daki manalarını araştırarak çocuklarına veren ebeveynler mevcuttur. Bu amaçla ismin Kuran'da geçip geçmediğiyle ilgili derin araştırmalar yapılmıştır.

Araştırmalar neticesinde ismin herhangi bir ayette mevcut olmadığı görülmüştür. Arapça kökenli ve dini kaynaklı bir isim olmasına rağmen Kuran'da geçmemektedir.