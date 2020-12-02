Hafta içi marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler arasında sokağa çıkma yasağı yer aldı. Virüsün yayılmasının engellemek adına çeşitli iş yerlerinin de kapanmasına karar verildi. Temel gıda maddesini satan market ve bakkalların ise kaça kadar açık olduğu akıllardaki tek soru. Marketlerin mesai saatleri, ülke genelinde sınırlandırıldı.

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Bakanlık genelgesiyle market ve türevi iş yerlerinin çalışma saatleri kısaltıldı. Daha önce alınan karar gereği marketler hafta içi ve hafta sonu 10:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

30 Kasım günü alınan yeni önlemler çerçevesinde ise kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.



Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.