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12.06.2020 - 15:01 |

Hafta sonu mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı kalktı mı?

Türkiye kontrollü sosyal hayata geçerken yasakların büyük bir bölümü de kalktı. Havaların ısınması ve yasakların esnetilmesiyle evde bunalanlar park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerlerine kendilerini atmak istiyor. Fakat kafalarda soru işareti var: Hafta sonu mangal yapmak yasak mı?

Hafta sonu mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı kalktı mı?

Yaz mevsimi geldi, corona virüs tablosu her geçen gün iyiye gidiyor. Türkiye kontrollü sosyal hayata geçerken uzun zamandır evden çıkmayanlar kendilerini piknik alanlarına, sahil yerlerine atmak istiyor. Piknik alanlarının vazgeçilmezi de mangal olunca vatandaşlar 'Hafta sonu mangal yapmak yasak mı? Mangal yasağı kalktı mı?' diye soruyor.

MANGAL YASAĞI KALKTI MI?

Mangal yasağı henüz kalkmış değil. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

 

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