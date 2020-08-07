Koronavirüs durmak bilmiyor. Bayramdan önce 1000'lerin altında seyreden vaka sayıları tekrar kritik eşiği aştı ve dün vaka sayısı 1153 olarak belirtildi. Vatandaşlar endişeli şekilde son durumu takip ederken Hafta sonu (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Seyahat yasağı mı geldi? soruları sıklıkla soruluyor.

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Ülkemizde henüz tekrar sokağa çıkma ve seyahat yasağı gelmiş değil. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve seyhat yasağı söz konusu değil.

SON DAKİKA! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ KARANTİNA AÇIKLAMASI

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı karantinaya alınan bölgeler ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır." ifadeleri yer aldı.