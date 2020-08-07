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07.08.2020 - 12:12 |

Hafta sonu (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Seyahat yasağı mı geldi?

Koronavirüs vaka sayıları tekrar 1000'lerin üzerine çıktı. Bu durum halkta endişe yaratırken bazı iller için karantina kararı alındı. Bu gelişme ile birlikte Hafta sonu (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Seyahat yasağı olan iller hangileri? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

Hafta sonu (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Seyahat yasağı mı geldi?

Koronavirüs durmak bilmiyor. Bayramdan önce 1000'lerin altında seyreden vaka sayıları tekrar kritik eşiği aştı ve dün vaka sayısı 1153 olarak belirtildi. Vatandaşlar endişeli şekilde son durumu takip ederken Hafta sonu (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Seyahat yasağı mı geldi? soruları sıklıkla soruluyor.

SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Ülkemizde henüz tekrar sokağa çıkma ve seyahat yasağı gelmiş değil. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve seyhat yasağı söz konusu değil.

SON DAKİKA! İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ KARANTİNA AÇIKLAMASI

Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı karantinaya alınan bölgeler ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 6'ncı sınıflar ve üstü önce açılsınHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılması konusunda New York modelinin örnek alınabileceğini söyledi. Ceyhan, New York'ta her gün 70 bin test yapılması ve Covid-19 pozitif oranının yüzde 1'in altına inmesi durumunda okulların açılması kararının alındığını hatırlatarak, "Biz de 100 binler civarında test yapmalıyız. O zaman yüzde 2'nin üzerine çıkarsa okulları kapatacağız gibi şartları önceden belirleyerek, ancak öyle açabiliriz. 6'ncı sınıf ve yukarısı açılabilir 31 Ağustos'ta, daha küçük çocuklar bir ay bekleyebilir" dedi.
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