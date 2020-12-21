Hakimlik sınav sonuçları açıklandı | ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama

Hakimlik ve savcılık alımı için yapılan Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21-22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen Adalet Bakanlığı sınavları az önce ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

21-22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarına (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, “Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 33. Sorunun” iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Böylece, 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Aralık 2020 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM GİRİŞ ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA



