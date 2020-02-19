MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı
ABONE OL
19.02.2020 - 10:10 | | İHA

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu, iki ayrı noktada düşen çığların temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Dün Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü Haruna mevkii ile Serbestan Karakolu yakınlarına çığ düşmüştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi tarafından 1 dozer, 2 yükleyici ve 1 greyderle yürütülen çalışmalarda 5 metreyi aşan kar yığınları temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekibi, düşen çığların çok büyük olduğunu ve çığ tehlikesi riskine rağmen Hakkari-Şırnak kara yolunu gece saat 21.30’da ulaşıma açmayı başardıklarını belirttiler.

Yolda mahsur kalan onlarca sürücüyü de kurtardıklarını belirten ekip, bölgede halen çığ tehlikesinin bulunduğunu ve sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.

Rusya'da hızlı tren yayaya çarptıRusya’da hızlı tren, hemzemin geçitte trenin geldiğini fark etmeyen bir kişiye çarptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuşadası'nda 2'si yabancı uyruklu, 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Kuşadası'nda 2'si yabancı uyruklu, 3 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber