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19.08.2020 - 09:57 | | DHA

Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu!

Hakkâri’de, Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi bulundu. Polis, 40'lı yaşlardaki kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu!

Karşıkaya Mahallesi'ndeki Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlıklar arasındaki ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede araştırma yaparken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. 40'lı yaşlarda bir kadına ait olan ceset, ölüm nedeninin tespiti için Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Polis kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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