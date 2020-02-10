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10.02.2020 - 14:03 |

Haldun Taner Öykü ödülü 31 yaşında! Yeni sahibini bekliyor...

Milliyet gazetesinin 31 yıldan bu yana düzenlediği, Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden Haldun Taner Öykü Ödülü bu yılki sahibini arıyor. Seçici Kurulu’nda Demet Taner, Doğan Hızlan, Metin Celal, Prof. Dr. Handan İnci, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Kâmil Erdem’in bulunduğu Haldun Taner Öykü Ödülü’nün son başvuru tarihi 16 Mart 2020.

Haldun Taner Öykü ödülü 31 yaşında! Yeni sahibini bekliyor...

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanmış ve Türkçe yazılmış kitapların değerlendirmeye alınacağı yarışmaya yazarlar kendi imzalarıyla başvurabilecek. Yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için bir aday gösterebilecek. Başvuru sırasında aday gösterilecek ismin imzalı onay yazısı da eklenerek başvuru adresine gönderilebilecek.

20 bin TL’lik ödül için yarışacak aday kitapların 16 Mart saat 17.00’ye kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar / İstanbul adresine gönderilmesi gerek. Ödül hakkında ayrıntılı bilgi için Milliyet gazetesinin web sitesi (www.milliyet.com.tr) ziyaret edilebilir.

Haldun Taner Öykü ödülü 31 yaşında Yeni sahibini bekliyor...

Haldun Taner Öykü ödülü 31 yaşında Yeni sahibini bekliyor...

Haldun Taner Öykü ödülü 31 yaşında Yeni sahibini bekliyor...

 

 

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