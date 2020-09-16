HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼! 1 yaralÄ±

Kaza D-100 Karayolu HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Ankara istikametinde gece saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re Caner YalÃ§Ä±n'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 SP 9639 plakalÄ± otomobil henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle kÃ¶prÃ¼ Ã¼stÃ¼nde arÄ±za yaptÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ de arÄ±zalanan aracÄ±nÄ± kenara Ã§ekerek gerekli reflektÃ¶rleri yola koyduktan sonra Ã§ekicinin gelmesi beklemeye baÅŸladÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re, aynÄ± yÃ¶nde arkadan gelen 20 EA 104 plakalÄ± otomobili kullanan Hamit KarakaÅŸ ise arÄ±zalanan aracÄ± son anda gÃ¶rÃ¼p frene bastÄ±. Bu sÄ±rada Kani DavarcÄ± yÃ¶netiminde seyir halinde ki 33 SH 079 plakalÄ± kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de arÄ±zalanan araÃ§ iÃ§in duran otomobile arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle otomobildeki Hamit KarakaÅŸ ile Latif TekbaÅŸ isimli arkadaÅŸÄ± yara almazken otomobilin arka koltuÄŸunda oturan Ali Deveci isimli yolcu ise yaralandÄ±. Yoldan geÃ§enler bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da duruma polis, Ä°tfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan Ali Deveci'ye ilk mÃ¼dahaleyi yaparak en yakÄ±n hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±nÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

TRAFÄ°K OLUÅžTU

Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yolu tek ÅŸeride dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. Kaza nedeniyle uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kazaya karÄ±ÅŸan araÃ§larda bir sÃ¼re inceleme yaptÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan otomobiller Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduÄŸu yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Belediye ekipleri yolu temizlemesiyle polis ekipleri tÃ¼m ÅŸeritleri araÃ§ geÃ§iÅŸine tamamen aÃ§tÄ±.Â

VURACAÄžIMI ANLAYINCA SOLA KAÃ‡TIM

Kazaya karÄ±ÅŸan kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Kani DavarcÄ± da, "Normal yolumda gidiyordum, aynÄ± anda frene bastÄ± Ã¶nÃ¼mde. Frene bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m bende frene bastÄ±m, vuracaÄŸÄ±mÄ± anlayÄ±nca sola doÄŸru kaÃ§tÄ±m. Kamyonun saÄŸ kÃ¶ÅŸesini vurdum" diye konuÅŸtu. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.