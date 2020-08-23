Haliç'te korku dolu anlar! Fotoğraf çekerken boğuluyordu

Beyoğlu’nda Mostafa Huseyni adlı Suriyeli, saat 15.00 sıralarından Haliç sahilde cep telefonu ile Haliç’in fotoğraflarını çekerken denize düştü. Bir kişinin suda çırpındığını gören çevredeki bazı gençler hemen suya atladı. Suda çırpınırken koluna bağlanan kemer ile kıyıya çıkartılan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan polis ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü.
Suriyeli genci kurtarmak için denize atlayanlardan Afganistanlı Hacı El Mahmut, "Herkes bağırıyordu, denizde bir kişiyi görünce hemen denize atladım, çıkarttım” dedi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelimSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuştu. Türkiye’nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Diyorum ki gelin Anadolu'nun ardından ikinci, üçüncü uçak gemilerini de inşa edelim. Bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor' dedi.