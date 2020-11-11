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11.11.2020 - 11:18 | | AA

Halk sağlığı uzmanından 'nemlenen maske' uyarısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, soğuk havalarda ağızdan çıkan su buharıyla nemlenerek üzerinde mikropların biriktiği maskelerin sık sık yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Halk sağlığı uzmanından 'nemlenen maske' uyarısı

Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan maskelerin temizliğinin, havaların soğumasıyla daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Soğuk havalarda ağızdan çıkan su buharının, maskenin ıslanmasına neden olduğunu belirten Yorulmaz, "Zamanla ıslanan maske, sıcaklık ve nem ile mikropların en hızlı üreyebileceği ortamlar. O nedenle maskemizi ıslandığında mutlaka değiştirmemiz lazım. Aksi halde onun kendisi bir mikroorganizma kaynağı haline geliyor ve bunu soluyoruz. Bu mikropları, yeni üreyen mikroplarla birlikte yeniden vücudumuza almış oluyoruz. Maskemizi ıslandığında mutlaka değiştirmemiz lazım. 10 defa ıslanırsa 10 defa değiştirmeliyiz." dedi.

Yorulmaz, maske kullanmanın soğuk havanın doğrudan solunmasını önlediğini dile getirdi.

Kirli havada iki önemli madde bulunduğunu anlatan Yorulmaz, "Bir tanesi kükürtdioksit, diğeri partiküller, yani minik tozlar. Bunların 2,5 mikron çaplı olanları var ki doğrudan akciğerlerimize iniyor. Bizim için en büyük risk 2,5 mikron ve daha küçük olan partiküller. Bunların içerisinde ağır metaller var. Dolayısıyla bunlar çok ciddi zehirleyici etkiye sahipler. Yıllar içerisinde etkileri ortaya çıkıyor. Maske kullanımı bu konuda da yarar sağlıyor." diye konuştu.

Halk sağlığı uzmanından nemlenen maske uyarısı

"KULLANDIĞIMIZ MASKEYİ DIŞARIDA ATALIM"

Yorulmaz, havadaki kirleticilerle temas eden maskelerin kullanım sonrası cebe veya çantaya konularak eve getirilmemesi, katlanarak çöpe atılması gerektiğini vurguladı.

Kullanılmış maskelerin üzerindeki partiküllerin, tozlaşma sonrası evde havaya karışabileceğini ifade eden Yorulmaz, "Kullandığımız maskeyi eve sokmayalım, dışarıda atalım. Eve girdiğimizde her gün banyo yapma şansımız yoksa elimizi yüzümüzü çok iyi yıkamamız lazım. Burnumuzu, ağzımızı temizlememiz, suyla çalkalamamız son derece önemli." ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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