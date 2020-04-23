23.04.2020 - 16:12 |
Hasım Ve Hısım Nedir? Hasım Olmak Ve Hasımlık Ne Demektir?
Hasım ve hısım kelimeleri toplumumuz tarafından sık sık kullanılmaktadır. Bu kapsamda hasım ve hısım zıt anlamlı iki kelimedir. Birisi dost diğeri ise düşmanları nitelemek için kullanılmaktadır. Sizler için hasım ve hısım kelimeleri kısaca nedir, bu kelimeler ne demek detaylı bir şekilde araştırdık. Karşınızda hısım ve hasım kelimelerinin TDK açıklaması ve tüm detayları.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde hasım ve hısım kelimeleri için 2 ayrı açıklama yer almaktadır. Bu kelimeler yalın halde kullanılabildiği gibi hasımlık etmek ve hısımlık etmek şeklinde de kullanılabilmektedir. Hasımlık bir davanın farklı taraflarını, hısım ise aynı zamanda akrabalık durumunu ifade etmektedir. Her iki kelimenin kökeni de Arapçadır ve dilimize geçmiştir.
Hasım Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Düşman, düşmanlık edilen kimse.
2. Bir oyun ya da dava içerisinde karşı taraf.
Hasım olmak: Düşmanlık.
Hasımlık etmek: Hasım olma durumu.
Hısım Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Evlilik ve nikah yolu ile birbirine bağlanan kimseler.
2. Akraba.
Hısım olmak: Evlilikle birbirine bağlanmak.
Hısımlık etmek: Akrabalık etmek.
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