Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi bahÃ§esinde, saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, bir kiÅŸi, bir erkeÄŸin bankta harekeretsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Bilgi verilmesi Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, ileri yaÅŸta olduÄŸu saptanan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

YaÅŸlÄ± adamÄ±n cenazesi, hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ãœzerinden kimlik Ã§Ä±kmayan yaÅŸlÄ± adamÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili polis Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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