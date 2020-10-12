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12.10.2020 - 09:21 | | DHA

Hastane bahçesindeki bankta ölüm!

Ä°zmirâ€™de, Ã¼zerinden kimlik Ã§Ä±kmayan bir kiÅŸi, hastane bahÃ§esindeki bankta Ã¶lÃ¼ bulundu.Â

Hastane bahçesindeki bankta ölüm!

Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi bahÃ§esinde, saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda, bir kiÅŸi, bir erkeÄŸin bankta harekeretsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Bilgi verilmesi Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, ileri yaÅŸta olduÄŸu saptanan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

YaÅŸlÄ± adamÄ±n cenazesi, hastane morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ãœzerinden kimlik Ã§Ä±kmayan yaÅŸlÄ± adamÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili polis Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuSaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açÄ±kladÄ±.
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