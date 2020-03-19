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19.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Hastaneye yeni afet timi kriteri

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin afet ve acil durumlarında sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca dışarıdan yardım almaksızın kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamayı amaçlayan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği’ni güncelledi.

Hastaneye yeni afet timi kriteri
AYKUT YILMAZ Ankara

Tatbikat şartı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan yeni Yönetmelikle bin yatak ve üzeri hastanelerde acil durumda müdehale edecek afet timlerinin sayısı belirlendi.

Buna göre, bin-bin 999 yatak kapasitesine sahip hastanelerde en az 6, 2 bin-2 bin 999 yatak kapasitesine  sahip hastanelerde en az 8, 3 bin ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerde  ise afet eğitimi almış biri  doktor beş sağlık personelinden oluşan en az 10 afet timi oluşturulacak. Hastanelerde yılda bir masa başı ve bir sahada olmak üzere 2 kez tatbikat yapılacak.

Diş MHRS randevuları iptal

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı risk grubunda yer alan diş hekimlerini ve vatandaşları korumak için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı risk grubunda yer alan diş hekimlerini ve vatandaşları korumak için harekete geçti. Bakanlıktan gönderilen genelge ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Ağız ve Diş Hastaneleri ve 2. Ve 3. Basamak sağlık tesislerindeki Diş Polikniklerinde mevcut MHRS randevuları iptal edildi. Genelge uyarınca yeni bir talimata kadar yeni randevu oluşturulmayacak. MHRS üzerinden hasta kabul edilmeyecek ancak acil durumdaki hastalar ise genelgenin kapsamı dışında tutulacak. Mevcut raporların süresi Mayıs 2020’ye kadar geçerli olacak. 

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