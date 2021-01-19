Hava durumu: İstanbul - Gaziantep - Diyarbakır - Konya - Şanlıurfa - Adana - Samsun - Denizli - Antalya 5 günlük hava durumu

Son günlerde büyük heyecan ve sabırsızlıkla beklenen kar yurt genelini etkisi altını aldı. Özellikle Marmara Bölgesi'ne yağan kar çok konuşuldu. Haftanın ikinci gününde ise hava durumu araştırılmaya başladı. hafta sonunu beyaza bürünen manzaralarla karşılayan İstanbullular, kar yağışı bugün de devam edecek mi sorusuna cevap arıyor. İşte MGM'nin uyarıları ve Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin hava durumu bilgileri...

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugün kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü don uyarısında bulundu. Birkaç günün karlı geçmesinden dolayı beyaza bürünen yerlerin buzlanmaya dönüşebileceğini ve bu konuda tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

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Zirai Don Tehlikesine Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, 21 Ocak Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hafif; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında orta; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında ise orta yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Hatay’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Hatay merkez ve güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hakkari, Bitlis, Şırnak, Muş, Van’ın Güneyinde Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Doğu Anadolu bölgesinde halen görülen kar yağışlarının, yarın (19.01.2021 Salı) Hakkari, Bitlis, Şırnak, Muş illeri ile Van’ın güneyinde etkisini arttıracağı ve yoğun kar yağışı (20-50 cm, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak’ın doğusunda yer yer 50-100 cm) görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının 20.01.2020 Çarşamba günü akşam saatlerinde, Hakkari çevrelerinde ise gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.