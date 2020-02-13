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13.02.2020 - 10:33 |

Hava durumu 5 günlük | Yoğun kar yağışına dikkat! Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu bilgilerini yayımladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu bilgileri merak konusu oldu. Peki Bugün, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu nasıl olacak? Peş peşe yapılan uyarılar sonrasında vatandaşlar arayışa koyuldu. İşte il il hava durumu

Hava durumu 5 günlük | Yoğun kar yağışına dikkat! Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı. Aynı zamanda bazı bölgeler için de uyarılarda bulundu. MGM, Malatya ve Elazığ çevresi için, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için, son olarak da Doğu Karadeniz için uyarı yaparak, vatandaşların tedbirli olmasını sağladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu bilgileri haberimizde...

Deprem Bölgesinde (Malatya ve Elazığ Çevreleri) Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

Malatya ve Elazığ çevrelerinde beklenen kar yağışlarının bugün (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-20 cm.) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Beklenen Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışların Cuma (14.02.2020) sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun (20 cm. üzeri), Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli (10-20 cm.) olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışları Bekleniyor!

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.
Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir.
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU

Hava durumu 5 günlük | Yoğun kar yağışına dikkat Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Hava durumu 5 günlük | Yoğun kar yağışına dikkat Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

İZMİR HAVA DURUMU

Hava durumu 5 günlük | Yoğun kar yağışına dikkat Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

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