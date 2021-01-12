Hayalet aÄŸlar bÃ¼yÃ¼k tehdit Harekete geÃ§tiler

Ekosistemde flora ve faunanÄ±n yÃ¼zde 25lik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne barÄ±nma, beslenme, saklanma, avlanma, Ã¼reme gibi yaÅŸamsal faaliyetlerine deniz Ã§ayÄ±rlarÄ± ya da deniz ormanÄ± olarak da bilinen Posidonia Ocenica ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. 2019 MayÄ±s ayÄ±ndan beri devam eden proje kapsamÄ±nda deniz Ã§ayÄ±rlarÄ±nÄ±n korunarak daÄŸÄ±lÄ±m haritasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. AyvalÄ±k AdalarÄ± Tabiat ParklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 78e tekabÃ¼l eden 13 bin 969 hektarÄ±nÄ± deniz oluÅŸturuyor. BÃ¶lgede projeyi Â bir kaptan, bir uzman eÄŸitmen, dalgÄ±Ã§lar, deniz ekolojisi uzmanÄ± ve GIS uzmanÄ±ndan oluÅŸan ekip tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

DENÄ°Z Ã‡AYIRLARI KORUNMALI

BÃ¶lgede biyoÃ§eÅŸitliliÄŸin oldukÃ§a yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen deniz Ã§ayÄ±rlarÄ±nÄ±n hoyratÃ§a kullanÄ±mÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden Dr. Burak Ali Ã‡iÃ§ek,Â Akdeniz ve Egede denizel biyoÃ§eÅŸitliliÄŸin devamÄ±nÄ± saÄŸlayan en Ã¶nemli unsur baÅŸta posidonia oceanica olmak Ã¼zere deniz Ã§ayÄ±rlarÄ±dÄ±r. Ekolojik deÄŸeri yanÄ±nda ekosistem hizmetleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli.Â Ne yazÄ±k ki Â bÃ¶lgede aktif olan balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve deniz turizmi faaliyetleri doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak posidonia oceanica Ã§ayÄ±rlarÄ±na zarar vermektedir dedi.

AYVALIK'TA BAZI NOKTALARDA KRÄ°TÄ°K EÅžÄ°ÄžE GELÄ°NDÄ°

Deniz Ã‡ayÄ±rlarÄ±nÄ± koruma projesi ekibinde yer alan uzman Dr. Burak Ali Ã‡iÃ§ek, AyvalÄ±k'ta bazÄ± noktalarda kritik eÅŸiÄŸe gelindiÄŸine dikkat Ã§ekti. Ã‡iÃ§ek Ekoturizm DerneÄŸi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã§ok gÃ¼zel bir proje yapÄ±yoruz. AyvalÄ±k Tabiat ParkÄ±'nÄ±n denizel alanÄ±nda posedonya ocenica (Deniz EriÅŸtesi) habitatlarÄ±nÄ± haritalandÄ±rÄ±yoruz. Posedonya Akdenizde endemik olarak bulunan Ã§iÃ§ekli bitkilerden biri. Uzun flamentlerinden oluÅŸturduÄŸu yapÄ±dan dolayÄ± bunlara denizin ormanlarÄ± diyebiliriz. Yavru balÄ±klar baÅŸta olmak Ã¼zere denizdeki organizmalarÄ±n saklanmasÄ±nÄ±, barÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in onlara ortam oluÅŸturan, bununla birlikte mavi ekonomi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda karbondioksitin tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ã¶nemli bir rezerv. KÄ±yÄ± erozyonunu Ã¶nleyen Ã¶nemli varlÄ±klarÄ±mÄ±zdan. KÄ±yÄ± erozyonu oldukÃ§a Ã¶nemli. BÃ¼yÃ¼k ekonomik zararlara yol aÃ§abiliyor. AyvalÄ±k'ta posedonya Ã§ayÄ±rlarÄ± oldukÃ§a iyi korunmuÅŸ durumda ancak gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde, son 10-15 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde, turistik teknelerinin, gezi tekneleri ile birlikte kiÅŸisel teknelerin de artmasÄ±yla birlikte Ã§apalama faaliyetlerinden dolayÄ± zarar gÃ¶rmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Ã–zellikle birkaÃ§ noktada kritik eÅŸiÄŸe gelinmiÅŸ denilebilir. Bu aÃ§Ä±dan bu alanlarÄ±n korunabilmesi iÃ§in Ã¶nce haritalanmasÄ±, nerede neyin olduÄŸu, hangi saÄŸlÄ±k koÅŸulunda olduÄŸunu belirlemek iÃ§in bu projeyi yaptÄ±k. Bu aÅŸamada Tabiat VarlÄ±klarÄ± Koruma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden izin isteyeceÄŸiz ve rapor vereceÄŸiz dedi.

KAÃ‡AK AVCILAR Ä°LE HAYALET AÄžLAR TEHDÄ°T EDÄ°YOR

Proje koordinatÃ¶rÃ¼ Uzman DalÄ±ÅŸ EÄŸitmeni Koray GerÃ§e, Â bÃ¶lgede toplam 93 kez dalÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: Bu dalÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± kaÃ§ak avcÄ±lÄ±kta kullanÄ±lan av malzemeleri ve hayalet aÄŸlardÄ±. BunlarÄ±n tespiti, ÅŸamandÄ±ra ve markalanmasÄ± daha sonraki aÅŸamalarda bunlarÄ±n deniz ortamÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyvalÄ±k'ta son yÄ±llarda kÃ¶tÃ¼ bir deniz avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§ak avcÄ±lÄ±k merkezi olmuÅŸtu. Yeni yasanÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± ve bazÄ± yasaklarÄ±n olmasÄ± nedeniyle bu avcÄ±lÄ±k Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r son buldu. Bu sÃ¼reÃ§ iÃ§inde yaÅŸanan tahribatÄ± ayrÄ±ca araÅŸtÄ±rÄ±yoruz. Halk dilinde eriÅŸte olarak da bilinen deniz Ã§ayÄ±rlarÄ±, deniz ormanlarÄ± olarak da bilinen posedonya ocenica bÃ¼tÃ¼n yÃ¶nleriyle araÅŸtÄ±rdÄ±k. Sonunda bunlar saÄŸlÄ±klÄ± mÄ±, ekolojiye ve ekonomiye katkÄ±sÄ± ortaya bu Ã§alÄ±ÅŸmada Ã§Ä±kartÄ±ldÄ± diye konuÅŸtu.

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