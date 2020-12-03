‘Hayallerimi elimden aldı’

15 yaşında bir çocukken yeni tanıştığı Özgür Arduç’un cep telefonu gösterme bahanesiyle kendisini terk edilmiş bir eve götürdüğünü söyleyen Akçevre, “Arkadaşlarımla oyun oynarken Özgür Arduç hayatımı mahvetti. Sırtımdan 11 kere bıçakladı, 1 yıl yoğun bakımda kaldım. Yıllarca sokakta yalnız yürüyemedim” dedi.

Akçevre şöyle devam etti: “Ceren’i katletmeden 8 gün önce dükkanımın etrafında dolaşmış. Çocukluk hayallerimi elimden aldığı yetmezmiş gibi umutları olan gencecik bir kızı öldürdü. Ceren, kız kardeşimin çocukluk arkadaşı olduklarını öğrendim. Babam, Ceren’in babası Yılmaz abiyi tanıyor ve başsağlığı diledi. Ben öfkemden konuşamayacağım için arayamıyorum. 31 yaşındayım ve hiçbir hayat planım yok çünkü içimdeki yara kapanmıyor. Onun yüzünden geleceğimi kuramadım. Serbest kalmasa bu cinayet önlenebilirdi. Toplumda bir şeyler değişmeli ve bu psikopat katiller başka genç ya da çocukların hayatlarını karartmamalı.”

Firar etmedi izinli çıktı

Ceren’in babası Yılmaz Özdemir de, katil Arduç’un açık cezaevinden firar etmediğini izinli çıktığını düşündüklerini söyledi. Milliyet’e konuşan Özdemir, “Çıkmadan önce söyledikleri, amaçları izinle çıkacağını kanıtlıyor. Duvardan atladığına dair kamera kayıtları yok. 14 kişiyi görevi ihmalden suçlayarak dava açtık. Kimse yargılanmıyor. Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk gerekirse AİHM’e gideceğiz. Cezaevinden izinli çıktığını kanıtlayacağız ve ceza almalarını sağlayacağız” dedi.