Hem trafiği engellediler hem de corona virüsü yok saydılar! Ceza yağdı

Bursada, dün İzmir-Ankara karayolu Merinos Kavşağından geçen düğün konvoyundakiler, araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı. Trafik akışının aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çekenler koronavirüs için alınan önlemleri hiçe saydı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, 8 otomobili ve halay çekenleri tek tek tespit etti.

Kimlikleri tespit edilen kişilere, trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle toplam 10 bin 400 TL para cezası uygulandı.