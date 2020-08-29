Hepsi imha edildi! Tam 15 ton...

yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan çuvallar içinde küflenmiş tohum ve küflenmiş biber ele geçirildi. Ekipler yaklaşık 15 ton aflatoksin içeren biberi iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek ilçe dışındaki katı atık tesislerine götürdü.









Biberler burada zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi. Ayrıca her iki ilçede 3 işletmeye 8 bin 343 TL para cezası kesildi.