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29.08.2020 - 18:10 | | DHA

Hepsi imha edildi! Tam 15 ton...

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yapılan denetimlerde 15 ton küflenmiş tohum ve küflenmiş biber ele geçirildi. Zabıta ekipleri biberleri yakarak imha ederken, 3 işletmeye 8 bin 343 TL para cezası kesildi.

Hepsi imha edildi! Tam 15 ton...

yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan çuvallar içinde küflenmiş tohum ve küflenmiş biber ele geçirildi. Ekipler yaklaşık 15 ton aflatoksin içeren biberi iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek ilçe dışındaki katı atık tesislerine götürdü.

Hepsi imha edildi Tam 15 ton...



Biberler burada zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi. Ayrıca her iki ilçede 3 işletmeye 8 bin 343 TL para cezası kesildi. 

Irak kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatıMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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