Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede çığlıklar ve nefes almadan oluşan Soluk oyunun yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede çığlıklar ve nefes almadan oluşan Soluk oyunun yazarı kimdir?



Samuel Beckett















