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08.06.2020 - 21:21 |

Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede çığlıklar ve nefes almadan oluşan Soluk oyunun yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede çığlıklar ve nefes almadan oluşan Soluk oyunun yazarı kimdir?

Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede çığlıklar ve nefes almadan oluşan Soluk oyunun yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

 

Hiçbir diyalog ve aktörün olmadığı çöple dolu bir sahnede çığlıklar ve nefes almadan oluşan Soluk oyunun yazarı kimdir?

Samuel Beckett







 

MSB duyurdu: Gençlerimizi güvenli şekilde birliklerine ulaştırıyoruzMilli Savunma Bakanlığı (MSB), "Vatani görevini yapmak için bulundukları illerden yola çıkan gençler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında otogar, havalimanı ve tren garlarından alınarak görev yapacakları kışlalara ulaştırılmaktadır." açıklamasını yaptı.
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