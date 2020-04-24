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24.04.2020 - 18:18 |

Hifa İsminin Anlamı Nedir? Hifa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kız çocuklarına verilen ve gittikçe popülerleşen Hifa ismi, sabreden anlamını taşıdığı gibi kadın sahabe anlamına gelmektedir. Doğu kültüründe Hifa ismine çok sık rastlanılmaktadır. Peki, Hifa isminin anlamı nedir? Hifa ne demek? Hifa ne anlamına gelir? İşte, merak edilen detaylar.

Hifa İsminin Anlamı Nedir? Hifa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almayan Hifa ismi, Arapça sözcüğünde yer almaktadır. Her ne kadar ilk anlamı kadın sahabe olsa da şükreden ve inançlı kişiler anlamlarına da gelmektedir. 

 Hifa Ne Demek?

Özgür ve bağımsız anlamlarına gelen Hifa ismi, Arapça kökenli bir isimdir. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde, sahabe kadınlara, Hifa denilmektedir. Yeni doğan kız çocuklarına isim verecek olan ebeveynler, Hifa isminin ne anlama geldiğini araştırmaktadır. Anlamının güzel olmasından dolayı ebeveynler tarafından çok fazla tercih edilmektedir. 

 Hifa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

 Hifa isminin Arapça kökenli olmasına rağmen Kuran'da geçmediği görülmektedir. Kuran'da geçmiyor olsa da kötü anlam taşımadığından, kız çocuklarına verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Hifa ismine sahip olan kızlar, anlayışlı kimseler olmakla birlikte planlı iş yapmayı sevmektedir. Hifa ismi, kız çocukları için uygun bir isimdir. Ebeveynler Kuran'da geçmiyor olsa da Hifa isminin taşıdığı güzel anlamdan dolayı çocukları için tercih etmektedir.

Yeni doğan bir kız çocuğuna isim koyacak olan ebeveynler, çocuklarının ismini hayatları boyunca taşıyacağını bildiğinden güzel anlamlar içeren isimler koymak istemektedir. Özellikle Müslüman aileler, daha önce çok yaygın bir şekilde kullanılmayan ama güzel bir anlama sahip olan Hifa ismini uygun bulmakta ve kız çocuklarına Hifa ismini koymaktadır.

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