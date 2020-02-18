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18.02.2020 - 07:00 |

HİSAR-A sınırda kuş uçurtmayacak

Türkiye’nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılmak için gün sayıyor.

HİSAR-A sınırda kuş uçurtmayacak
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

ASELSAN-ROKETSAN iş birliği ile geliştirilen HİSAR-A, 4 ay içinde envantere alınacak. İdlib ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler üzerine yılın ilk 6 ayı içinde, Suriye sınırına konuşlandıracak modern sistem, bu alandaki dışa bağımlılığı da azaltacak. HİSAR-A, harekât halindeki birliklerin hava savunmasını korumak için geliştirildi.

Paletli ve tekerlekli araçlar üzerinde görev yapabilen sistem, 15 kilometre menzilde tehdit önleme kapasitesine sahip. İHA, seyir füzeleri, uçak ve helikopter gibi havadan gelebilecek tehditleri 5 kilometre irtifada vurabilen HİSAR-A’nın envantere girmesiyle, bu alandaki dışa bağımlılık da azaltılmış olacak.

HİSAR-A üzerinde, arama radarı, dost düşman tanıma sistemi, termal ve gündüz görüş kamerası ve lazer mesafe sensör grubu bulunuyor. Dikey atış yapabilen her sistemde, atışa hazır 4 füze var. HİSAR, S-400’le birlikte Türkiye’nin entegreli ve kademeli hava savunma şemsiyesini oluşturacak.

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