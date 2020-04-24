Hüma İsminin Anlamı Nedir? Hüma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hüma, Farsça kökenli bir isimdir. Çok uzun bir dönemdir Türkiye'de yer almasına rağmen son zamanlarda duyulmaya başlandı. Özellikle hem okunuşu hem de anlamı açısından beğeni toplayan isimlerden biridir. Türk Dil Kurum Kurumu açısından ‘mutluluk, saadet’ şeklinde geçmektedir.

Hüma Ne Demek?

Hüma değişik anlamları üzerinden ve her anlamı için ortak şekilde çok sevilen isimler arasında yer alır. Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olan bu isim kız çocukları adına kullanılmaktadır.

- Başına konduğunu kişiye mutluluk getirdiğine inanılan talih ya da devlet kuşu,

- Mutluluk, saadet,

Bu güzel anlamları ile beraber kız çocuğunuz için kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Hüma tek başına kullanılan bir isim olmasına rağmen farklı İsimlerle de bir araya getirilebilir.

Hüma Kur’an’da Geçiyor mu?

Oldukça güzel ve beğeni toplayan anlamları nedeniyle günümüzde Hüma ismi kız çocukları için çok fazla değerlendirilmektedir. Bu isim adına internette en çok araştırılan konulardan biri Kur'an'da geçip geçmediğidir. Hüma adı Kur'an'da yer almaz. Bu ismi yeni doğmuş olan kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Şu an Türkiye'de bulunan ve yerleşmiş olan özel isimler arasında bulunuyor.