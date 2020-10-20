MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İBB’den zeytin üreticisine destek
ABONE OL
20.10.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

İBB’den zeytin üreticisine destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dolu yağışı nedeniyle mahsulü zarar gören Gemlikli zeytin üreticisine destek için 3 ton zeytinyağı satın aldı.

İBB’den zeytin üreticisine destek

Zeytinin kilogram fiyatının 2 TL’ye düşmesiyle de giderlerini karşılamakta zorlanan üreticiye önce Gemlik Belediyesi ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, destek çıktı. Zeytin üreticisinin elinde kalan 200 tona yakın ürünü, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan 4 TL’ye satın aldı. Bu ürünün işlenmesi sonucu 40 ton zeytinyağı elde edildi. Gemlik Belediyesinin üstlendiği mali yükü hafifletmek amacıyla İBB de devreye girerek, zeytinyağının bir kısmını satın aldı. İBB’nin satın aldığı 3 ton zeytinyağının ödemesini yaptığını belirten CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın, “Gemlikli köylümüzün, alın terinin karşılığını almasına İBB böylece katkı sağladı. Onların sevincine tanık olmaktan büyük memnuniyet duydum. İBB, kendi kullanımından fazlasını ise kurulmak üzere olan online platformda satışa çıkaracak” diye konuştu.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındı

Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındı

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

‘Atık yağları 10 numara yağa çevirip satıyorlar’

‘Atık yağları 10 numara yağa çevirip satıyorlar’

Sıradaki Haber