İBB’den zeytin üreticisine destek

Zeytinin kilogram fiyatının 2 TL’ye düşmesiyle de giderlerini karşılamakta zorlanan üreticiye önce Gemlik Belediyesi ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, destek çıktı. Zeytin üreticisinin elinde kalan 200 tona yakın ürünü, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan 4 TL’ye satın aldı. Bu ürünün işlenmesi sonucu 40 ton zeytinyağı elde edildi. Gemlik Belediyesinin üstlendiği mali yükü hafifletmek amacıyla İBB de devreye girerek, zeytinyağının bir kısmını satın aldı. İBB’nin satın aldığı 3 ton zeytinyağının ödemesini yaptığını belirten CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın, “Gemlikli köylümüzün, alın terinin karşılığını almasına İBB böylece katkı sağladı. Onların sevincine tanık olmaktan büyük memnuniyet duydum. İBB, kendi kullanımından fazlasını ise kurulmak üzere olan online platformda satışa çıkaracak” diye konuştu.