İdealist Nedir? İdealist Olmak Ve İdealist Anlayış Ne Demektir?

İdealist kelimesi; idealizm, idealist olmak ve buna benzer diğer kavramları da çağrıştırmaktadır. Bu kapsamda idealist ve bununla bağlantılı kelimelerin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer aldığı gözlemlenmektedir.

İdealist Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İdealizm öğretisini benimseyen ve buna bağlı kişi, filozof.

Ülkü sahibi, ülkücü.

İdealist olmak: Varlığın temelinde yatan kavramın düşünce olduğunu savunan felsefi öğretidir.

İdealist anlayış: Maddenin gerçek olmadığını ve evrendeki her şeyin yalnızca düşünceler sonucunda nesneleştiğini kabul etme. Nesnelerden meydana gelmiş olan maddesel dünyanın varlığını bütünü ile reddetme durumu.

İdealizm: Bilgi konusunda temel olarak düşünceyi ele alan ve varlık kuramının insan düşünceleri tarafından kurulduğunu kabul eden öğretilere verilen genel isim.

İdealistlik: İdealizmin benimsenmesi ve idealist olma durumu.