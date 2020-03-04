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04.03.2020 - 22:44 | | DHA

İdlib gazisi, evine döndü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

İdlib gazisi, evine döndü

Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan saldırısı sonucu yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Örücük, tedavisinin tamamlanmasının ardından ambulans ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki evine getirildi. İdlip gazisi, eşi Sibel Örücü, annesi Elif Davarcı, babası Abdullah Örücü ve komşuları tarafından karşılandı. Anne Elif Davarcı sevinç gözyaşları içinde çocuğuna sarılırken, çocukları Arya ve Gökçe de babalarını öpücüğe boğdu.

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