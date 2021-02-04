İdlib şehidi ağabeyini üniformasıyla uğurladı

İdlib’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrol noktasına 31 Ocak’ta yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29), tedavi gördüğü Hatay Bölge Hastanesi’nde dün şehit oldu. Saldırıyı El Kaide bağlantılı Ebubekir Sıddık Seriyesi üstlenirken, memleketi Kayseri’de toprağa verilen şehit Demirel’i, kız kardeşi, üniformasını giyerek asker selamıyla uğurladı.



Kayseri Valiliği’nin verdiği bilgiye göre, İdlib Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesine pazar günü saat 18.30 sıralarında bir araçla gelen 3 kişi TSKaskerlerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan, Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, tedavi gördüğü Hatay Bölge Hastanesi’nde tüm çabalara karşın şehit düştü.



El Kaide bağlantılı



İdlib’deki yerel kaynaklar, aynı saldırıda bir askerin daha yaralandığını belirtirken, söz konusu saldırıya El Kaide bağlantılı “Ebubekir Sıddık Seriyesi” üstlendi. Radikal terör örgütleri arasında bulunan Ebubekir Sıddık Seriyesi, İdlib’de daha önce de TSK’ya yönelik saldırı girişimlerinde bulunmuştu. Askeri uçakla memleketi Kayseri’ye getirilen şehit için, Pınarbaşı ilçesindeki babevinde son kez helallik alındı. Ardından naaşı Kızılören mezarlığına taşınan uzman çavuş Demirel için cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Hacı, annesi Hatice, eşi Merve, 3 kardeşi, milletvekilleri, mülki ve idari yöneticiler, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



‘Ağlamayacağım’



Cenaze namazı öncesi şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin üniformasını giyerek cenazeye katılan Fatma Vural, “Ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim. Canım kardeşim” dedi. Kılınan namazın ardından şehit Demirel’in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.





