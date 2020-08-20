20.08.2020 - 11:28 | | AA
İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde ele geçirilen çok sayıda mühimmatın imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların İdlib bölgesinde icra ettiği arama-tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat bulunduğu aktarıldı.
Ele geçirilen mühimmat arasında 70 roket, 2 Katyuşa lançeri, anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 tank mühimmatı, 28 top mermisi, 10 havan mermisi, 165 havan/top tapası, çuval sevk barutu, 42 roket sevk fişeğinin yer aldığı kaydedildi.
Sahası ve kulübü olmayan beyzbolun, sopası yoğun ilgi görüyorBeyzbol sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde, 20-30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığı belirtildi.