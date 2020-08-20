İdlib'de ele geçirilen mühimmat imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların İdlib bölgesinde icra ettiği arama-tarama faaliyetinde çok sayıda mühimmat bulunduğu aktarıldı.

Ele geçirilen mühimmat arasında 70 roket, 2 Katyuşa lançeri, anti tank mayını, 8 sandık Oerlikon fişeği, 3 tank mühimmatı, 28 top mermisi, 10 havan mermisi, 165 havan/top tapası, çuval sevk barutu, 42 roket sevk fişeğinin yer aldığı kaydedildi.