İki gruba ayrılıp haftayı bölüşecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin özel eğitim kurumlarına yönelik teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül imzasıyla gönderilen yazıya göre, yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan etmesi durumunda, öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecek.

Çarşamba dezenfekte

Yüz yüze eğitime ara verilen çarşamba günleri dezenfekte çalışması yapılacak. Uyum haftası da dahil öğretmenler tarafından uzaktan/canlı eğitim faaliyeti bu gün de devam edecek. 28 Eylül’den sonraki haftalarda yüz yüze eğitim gören sınıflarda ders süreleri 30 dakikaya azaltılarak ve en geç 12.30’da öğrencilerin okuldan ayrılmaları sağlanarak iki grup oluşturularak devam edecek. Sınıf öğretmenleri, birinci sınıf seviyesindeki öğrencilerden bir grup oluşturarak iki gün yüz yüze eğitim yapacak. Diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilerine ise uzaktan/canlı olarak eğitim verecek. Yüz yüze eğitim gören öğrenci gruplarından ilki pazartesi-salı, ikinci grup ise perşembe-cuma günleri yüz yüze eğitim görecek. Okul idaresi koordinesiyle öğretmen tarafından yüz yüze eğitim verilen grubun dersine, o gün yüz yüze eğitim almayan diğer grup da uzaktan/canlı olarak katılabilecek. Çarşamba günleri her iki grubun da uzaktan/canlı eğitimine devam etmesi sağlanacak.

Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nde işlenerek, bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri yapılacak. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden anaokulu/sınıfı ve birinci sınıf seviyesinde olanlar için yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer sınıf seviyelerinde evde eğitim alan öğrenciler, kayıtlı olduğu sınıf öğretmeni kontrolünde ve kendi sınıf seviyesindeki uzaktan eğitim programını izleyecekler.

Temassız bölüm

Özel eğitim ihtiyacı olan bazı öğrencilerin, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, öğretmenler tarafından bu alışkanlığın kazandırılmasına çalışılacak. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma gibi sorunlar öncelikli olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülecek, çözülemeyen durumlar valilikler aracılığıyla MEB’e iletilecek.

Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Velilerin okul servislerine binmesi yasaklanacak, mücbir sebeplerle okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamaları sağlanacak. Okul servis araçlarıyla yürütülen taşıma hizmetinin takibi milli eğitim müdürlüklerince yapılacak. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencisinin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmaları zorunlu olacak.

Vaka ve vefat rakamlarını çocukların yanında konuşmayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video mesaj yoluyla velilere, “vaka ve vefat sayılarını çocukların yanında konuşmayın” uyarısı yaptı. Selçuk, “Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin verimli işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için “uyum programı” rehberi hazırladı. Buna göre, okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık beş etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul birinci sınıflarda ise 30’ar dakikalık beş ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp, her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak.

Ziyaretçi yok

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde, hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Selçuk da, velilere seslendiği video mesajında, şunları söyledi:

“Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının getirdikleri her evde başka türlü yaşanıyor, hepimizi farklı etkiliyor. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz, bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin. Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler.”

Kırmızı, yeşil, mavi grup sistemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber televizyonunda yaptığı açıklamada haftada iki gün yüz yüze eğitime ilişkin, “Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki ‘kırmızı, yeşil veya mavi grup’ olur. İkinci grup da ‘mavi’ grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı ile ortak yapılan çalışmanın da tamamlandığını belirten Selçuk, “HES uygulaması takibiyle herhangi bir pozitif vakanın söz konusu olması halinde o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili gerekli tedbirleri alacağız” ifadelerini kullandı. Selçuk ayrıca bütün sınavların okullarda yapılacağını açıkladı.