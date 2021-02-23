İllere göre korona vaka sayısı açıklandı! 15-21 Şubat koronavirüs illere göre dağılımı güncel harita...

İllere göre koronavirüs sayıları ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. İllere göre koronavirüs haritası haftalık olarak açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son haritayı paylaştı. Peki illere korona vaka sayısı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız."

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40), Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14), Çanakkale (43,76), Çankırı (26,50), Çorum (41,31), Denizli (31,51), Diyarbakır (10,00), Düzce (48,78), Edirne (75,29), Elazığ (44,22), Erzincan (34,13), Erzurum (50,90), Eskişehir (35,55), Gaziantep (35,08), Giresun (217,51), Gümüşhane (88,21), Hakkari (3,21), Hatay (45,50), Iğdır (10,43), Isparta (29,53), İstanbul (68,23), İzmir (42,67), Kahramanmaraş (35,35), Karabük (16,83), Karaman (105,92), Kars (18,60), Kastamonu (21,79), Kayseri (74,08), Kırıkkale (47,36), Kırklareli (71,05), Kırşehir (30,86), Kilis (48,32), Kocaeli (92,53), Konya (101,95), Kütahya (57,74), Malatya (44,28), Manisa (36,74), Mardin (12,52), Mersin (87,87), Muğla (49,66), Muş (8,51), Nevşehir (50,83), Niğde (57,45), Ordu (228,40), Osmaniye (134,90), Rize (200,08), Sakarya (103,01), Samsun (202,94), Siirt (20,54), Sinop (83,62), Sivas (38,37), Şanlıurfa (20,42), Şırnak (3,91), Tekirdağ (74,65), Tokat (149,20), Trabzon (207,54), Tunceli (29,96), Uşak (17,32), Van (13,92), Yalova (74,62), Yozgat (37,70), Zonguldak (54,30)."