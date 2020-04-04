04.04.2020 - 01:23 |
İllere göre koronavirüs vaka sayısı kaça yüksedli? (3 Nisan) İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları
Corona virüsün ülkemizde çıktığı günlerden beri en çok merak edilen konulardan biri de virüsün hangi şehirde, ne kadar görüldüğü idi. Koronavirüs ile ilgili meraklı aramalar sürüyor. Çin'in ardından çok kısa bir süre içinde tüm dünyada görülen ve 55 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet veren Corona virüsü ile ilgili ülkemizde yaşananları bir araya getirdik. Peki Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye virüs bulaştı?
Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 55 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü hakkında merak edilen bazı sorular yanıt bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
3 NİSAN İL İL SON DURUM